Участники боевых действий получили еще одну льготу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставляется право на дополнительный отпуск за счет средств предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
12 декабря 2018 года на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны”.
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Указанным законопроектом предусмотрена оплата дополнительного отпуска отдельным категориям ветеранов войны за счет средств предприятий, предназначенных на оплату труда, и урегулирование на законодательном уровне вопроса расходов на оплату такого отпуска.
Напомним, в Украине с января 2019 года будет введен новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за больными тяжелыми болезнями детьми, которым еще не установлена инвалидность.
Минюст ввел льготы при уплате государственной пошлины на услуги государственного нотариуса для социально уязвимых категорий населения в размере 50%. Среди них — участники АТО, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные.
Как сообщал УНН, 10 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон о социальных гарантиях для военных.
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Отметим, что военнослужащие, которые имеют выслугу в календарном исчислении до 10 лет, имеют отпуск 30 календарных дней от 10 до 15 лет — 35 календарных дней; от 15 до 20 лет — 40 календарных дней; более 20 календарных лет — 45 календарных дней.