Уряд змінив принцип нарахування соціальних доплат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Змінено механізм встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
“5 грудня Урядом під час засідання ухвалив постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309”, — йдеться у повідомленні.
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Цим документом уряд вніс зміни у механізм встановлення доплати до надбавки Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями “За відвагу”, яка полягає у тому, що при встановленні права на доплату, передбаченого постановою № 1309, не враховується заробітна плата до надбавки.
Нагадаємо, 21 листопада Кабмін ввів пільгу на сплату державного мита на рівні 50% для соціально вразливих категорій, які звертаються до державних нотаріусів. Серед них — учасники АТО, пенсіонери, інваліди й малозабезпечені.
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Зазначимо, що українці зможуть обирати між пільгою та субсидією.