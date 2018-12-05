Правительство изменило принцип начисления социальных доплат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Изменен механизм установления доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
“5 декабря правительство на заседании приняло постановление Кабинета Министров Украины ”О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2009 № 1309“, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прожиточный минимум вырастет на 76 гривен
Этим документом правительство внесло изменения в механизм установления доплаты к надбавке Героям Украины, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена Славы, лицам, награжденным четырьмя и более медалями “За отвагу”, которая заключается в том, что при установлении права на доплату, предусмотренного постановлением № 1309, не учитывается заработная плата к надбавке.
Напомним, 21 ноября Кабмин ввел льготу на уплату государственной пошлины на уровне 50% для социально уязвимых категорий, которые обращаются к государственным нотариусам. Среди них — участники АТО, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получат 1500 грн
Отметим, что украинцы смогут выбирать между льготой и субсидией.