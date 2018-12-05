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Правительство изменило принцип начисления социальных доплат

Киев • УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Изменен механизм установления доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.

Правительство изменило принцип начисления социальных доплат

“5 декабря правительство на заседании приняло постановление Кабинета Министров Украины ”О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2009 № 1309“, - говорится в сообщении.

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Этим документом правительство внесло изменения в механизм установления доплаты к надбавке Героям Украины, Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена Славы, лицам, награжденным четырьмя и более медалями “За отвагу”, которая заключается в том, что при установлении права на доплату, предусмотренного постановлением № 1309, не учитывается заработная плата к надбавке.

Напомним, 21 ноября Кабмин ввел льготу на уплату государственной пошлины на уровне 50% для социально уязвимых категорий, которые обращаются к государственным нотариусам. Среди них — участники АТО, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные.

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Отметим, что украинцы смогут выбирать между льготой и субсидией.

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