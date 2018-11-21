Мін'юст ввів нову соціальну пільгу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко під час презентації нового антирейдерського законопроекту в Уряді повідомив про введення пільги при сплаті державного мита на послуги державного нотаріуса для соціально вразливих категорій населення у розмірі 50%. Про це повідомляється у прес-релізі Міністерства юстиції, передає УНН.
“З іншого боку — ми вводимо пільгу на сплату державного мита на рівні 50% для соціально вразливих категорій, які звертаються до державних нотаріусів. Серед них — учасники АТО, пенсіонери, інваліди й малозабезпечені”, — заявив Павло Петренко.
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Крім того, Мін'юст планує зробити нотаріальні послуги більш доступними для громадян.
“Ми прибираємо псевдоподаток в розмірі 1%, який приватні нотаріуси стягували з громадян і бізнесу, розповідаючи клієнтам, що ці кошти йдуть до державного бюджету. Після прийняття закону вартість послуг приватного нотаріуса визначатиметься виключно за домовленістю сторін", - заявив Міністр юстиції Павло Петренко.
Під час представлення законопроекту #РейдерствоСтоп у Кабміні Петренко зазначив, що уряд спростить доступ українських селян до нотаріальних послуг.
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“Закон передбачає запровадження ініціатив, які стосуються не лише захисту прав власності. Він дає можливість державі виконати свої зобов’язання перед громадянами та вирішити проблему відсутності доступу українських селян до нотаріальних послуг за абсолютно прозорою процедурою”, — додав Міністр юстиції.
Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав закон про соціальні гарантії для військових.