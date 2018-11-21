Мін'юст ввів нову соціальну пільгу

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко під час презентації нового антирейдерського законопроекту в Уряді повідомив про введення пільги при сплаті державного мита на послуги державного нотаріуса для соціально вразливих категорій населення у розмірі 50%. Про це повідомляється у прес-релізі Міністерства юстиції, передає УНН.