Минюст ввел новую социальную льготу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко во время презентации нового антирейдерского законопроекта в правительстве сообщил о введении льготы при уплате государственной пошлины на услуги государственного нотариуса для социально уязвимых категорий населения в размере 50%. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции, передает УНН.
“С другой стороны — мы вводим льготу на уплату государственной пошлины на уровне 50% для социально уязвимых категорий, которые обращаются к государственным нотариусам. Среди них — участники АТО, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные”, - заявил Павел Петренко.
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Кроме того, Минюст планирует сделать нотариальные услуги более доступными для граждан.
“Мы убираем псевдоналог в размере 1%, который частные нотариусы взимали с граждан и бизнеса, рассказывая клиентам, что эти средства идут в государственный бюджет. После принятия закона стоимость услуг частного нотариуса будет определяться исключительно по договоренности сторон”, - заявил министр юстиции Павел Петренко.
Во время представления законопроекта # РейдерствоСтоп в Кабмине Петренко отметил, что правительство упростит доступ украинских крестьян к нотариальным услугам.
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“Закон предусматривает введение инициатив, которые касаются не только защиты прав собственности. Он дает возможность государству выполнить свои обязательства перед гражданами и решить проблему отсутствия доступа украинских крестьян к нотариальным услугам по абсолютно прозрачной процедуре”, - добавил министр юстиции.
Напомним, 10 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для военных.