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Порошенко підписав новий закон про соціальні гарантії для військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон, який підвищує соціальний захист військовослужбовців. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.

“Президент Петро Порошенко підписав Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців“”, — йдеться у повідомленні.

Реалізація Закону дозволить посилити соціальний захист членів сімей осіб, що загинули після звільнення зі служби внаслідок травм, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих у зв’язку із захистом Вітчизни та дозволить надати їм обсяг прав на отримання одноразової грошової допомоги, яким володіють члени сімей осіб, що померли в статусі військовослужбовця.

Законом передбачається надання права на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, що загинули, або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва в період проходження ними військової служби, або загинули чи померли вже після звільнення зі служби.

Також розширено перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцями та надано право на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей іноземців та осіб без громадянства, що загинули, або померли після звільнення зі служби внаслідок захворювання, поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час проходження військової служби в Збройних Силах України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про соціальну реабілітацію українських заручників.

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