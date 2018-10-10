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Президент підписав закон про соціальну реабілітацію українських заручників

Президент підписав закон про соціальну реабілітацію українських заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо посилення захисту українців, ув’язнених незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією або органами влади Росії. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.

“Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік“”, — йдеться у повідомленні.

Законом змінюється назва бюджетної програми, передбаченої Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, на нову редакцію: “Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування втрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання таким особам та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка”.

Зазначені зміни дозволять розширити напрями використання бюджетних коштів, пов’язаних із соціальною реабілітацією, наданням медичних та соціальних послуг і виплатою державних стипендій імені Левка Лук’яненка зазначеній категорії осіб.

Нагадаємо, 9 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення соціальним житлом переселенців.

Як повідомляв УНН, у липні 2018 року глава держави заснував державну стипендію імені Левка Лук'яненка для підтримки українських заручників, яких утримують у в'язницях РФ.

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