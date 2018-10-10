Президент подписал закон о социальной реабилитации украинских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об усилении защиты украинцев, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и властями России. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины ”О внесении изменения в приложение №3 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2018 год”“, — говорится в сообщении.
Законом изменяется название бюджетной программы, предусмотренной Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на новую редакцию: “Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и территории Российской Федерации в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко”.
Указанные изменения позволят расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, оказанием медицинских и социальных услуг и выплатой государственных стипендий имени Левка Лукьяненко указанной категории лиц.
Напомним, 9 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев.
Как сообщал УНН, в июле 2018 глава государства основал государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в тюрьмах РФ.