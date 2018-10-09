Президент підписав закон щодо забезпечення соціальним житлом переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначено у повідомленні, документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.
Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.
Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив, що для забезпечення житлом 500 тис. сімей вимушених переселенців, знадобиться 5 млрд дол.