Президент підписав закон щодо забезпечення соціальним житлом переселенців

Як зазначено у повідомленні, документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.

Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив, що для забезпечення житлом 500 тис. сімей вимушених переселенців, знадобиться 5 млрд дол.