Президент подписал закон по обеспечению социальным жильем переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" об условиях обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отмечается в сообщении, документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных.
Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинскому власти территории.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что для обеспечения жильем 500 тыс. семей вынужденных переселенцев, понадобится 5 млрд долл.