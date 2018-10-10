Порошенко подписал новый закон о социальных гарантиях для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, повышает социальную защиту военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих“”, — говорится в сообщении.
Реализация Закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым владеют члены семей лиц умерших в статусе военнослужащего.
Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или погибли или умерли уже после увольнения со службы.
Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о социальной реабилитации украинских заложников.