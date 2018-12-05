Українцям пообіцяли новий вид соціальної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні з січня 2019 року буде запроваджено новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за хворими на тяжкі хвороби дітьми, котрим ще не встановлена інвалідність. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі захворювання, але яким ще не встановлена інвалідність", - сказав він.
Міністр зазначив, що уряд на минулому засіданні затвердив порядок надання такої допомоги.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив що держава виплачуватиме без обмежень пенсії, заробітні плати, соціальні допомоги під час воєнного стану.