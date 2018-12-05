Украинцам пообещали новый вид социальной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине с января 2019 года будет введен новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за больными тяжелыми болезнями детьми, которым еще не установлена инвалидность. Об этом сказал на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность", - сказал он.
Министр отметил, что правительство на прошлом заседании утвердило порядок предоставления такой помощи.
Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что государство будет выплачивать без ограничений пенсии, заработные платы, социальные пособия во время военного положения.