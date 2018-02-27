Рада планує збільшити час відпустки для військових під час особливого періоду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада планує збільшити час відпустки для військовослужбовців під час особливого періоду. Парламентарі 236 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 101 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно з якими час, необхідний для проїзду у межах України до місця проведення наданої відпустки та назад, не буде зараховуватися до тривалості щорічної основної відпустки військовослужбовців, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які надаються в особливий період під час дії воєнного стану.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році.