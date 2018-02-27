Рада планирует увеличить время отпуска для военных во время особого периода

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 101 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", согласно которым время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения предоставленного отпуска и обратно, не будет засчитываться в продолжительность ежегодного основного отпуска военнослужащих, отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, которые предоставляются в особый период во время действия военного положения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.