Порошенко підписав закон про продовження відпусток військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни до пунктів 1, 18 Статті 10 закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” з метою неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Метою змін до закону є забезпечення прав військовослужбовців на відпустки строком, визначеним законодавством, підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, підвищення обороноздатності України.
Так, тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".