Порошенко подписал закон о продлении отпусков военным

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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8 марта, 13:20 • 142568 просмотра

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8 марта, 10:25 • 146480 просмотра

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изминениях в пункты 1, 18 статьи 10 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” с целью неучета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Целью изменений в закон является обеспечение прав военнослужащих на отпуска сроком, определенным законодательством, повышение социальной защиты военнослужащих и членов их семей, повышения обороноспособности Украины.

Так, продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу в календарном исчислении до 10 лет, составляет 30 календарных дней от 10 до 15 лет - 35 календарных дней; от 15 до 20 лет - 40 календарных дней; более 20 календарных лет - 45 календарных дней, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.

Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Украинские Национальные Новости

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