Учасники бойових дій отримали ще одну пільгу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на додаткову відпустку за рахунок коштів підприємств. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.
12 грудня 2018 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни”.
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Зазначеним законопроектом передбачено оплату додаткової відпустки окремим категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, та врегулювання на законодавчому рівні питання витрат на оплату такої відпустки.
Нагадаємо, в Україні з січня 2019 року буде запроваджено новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за хворими на тяжкі хвороби дітьми, котрим ще не встановлена інвалідність.
Мін’юст увів пільги при сплаті державного мита на послуги державного нотаріуса для соціально вразливих категорій населення у розмірі 50%. Серед них — учасники АТО, пенсіонери, інваліди й малозабезпечені.
Як повідомляв УНН, 10 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав новий закон про соціальні гарантії для військових.
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Зазначимо, що військовослужбовці, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, мають відпустку 30 календарних днів; від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів.