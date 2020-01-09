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Убийство Дарьи Лукьяненко: Тарасова не перевели в "одиночную камеру"

Убийство Дарьи Лукьяненко: Тарасова не перевели в "одиночную камеру"

Киев  •  УНН

 • 23904 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Раздельнянский районный суд Одесской области отказал в переведении подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова на особый режим содержания в "одиночную камеру". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Обвиняемый в зале заседания самостоятельно отказался от обеспечения мер защиты ссылаясь на то, что он не нуждается в них и собирается содержаться в СИЗО на общих условиях", - сообщили в пресс-службе.

Так, суд не удовлетворил ходатайство сотрудников одесского СИЗО об отдельном содержание Тарасова или перевода в другое СИЗО.

В ходатайстве сотрудники СИЗО заявляли, что Тарасову грозит опасность. Также, в пресс-службе сообщили, что 27 января в 12:00 планируют провести подготовительное заседание.

Напомним, Раздельнянский районный суд Одесской области продолжил содержания под стражей Николаю Тарасову, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.

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