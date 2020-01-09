Убийство Дарьи Лукьяненко: Тарасова не перевели в "одиночную камеру"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Раздельнянский районный суд Одесской области отказал в переведении подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова на особый режим содержания в "одиночную камеру". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Обвиняемый в зале заседания самостоятельно отказался от обеспечения мер защиты ссылаясь на то, что он не нуждается в них и собирается содержаться в СИЗО на общих условиях", - сообщили в пресс-службе.
Так, суд не удовлетворил ходатайство сотрудников одесского СИЗО об отдельном содержание Тарасова или перевода в другое СИЗО.
В ходатайстве сотрудники СИЗО заявляли, что Тарасову грозит опасность. Также, в пресс-службе сообщили, что 27 января в 12:00 планируют провести подготовительное заседание.
Напомним, Раздельнянский районный суд Одесской области продолжил содержания под стражей Николаю Тарасову, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.
Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.