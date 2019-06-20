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Підозрюваному у вбивстві Дар'ї Лук'яненко оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Підозрюваному у вбивстві Дар'ї Лук'яненко оголосили підозру

Сьогодні, оголосили про підозру 22-річному місцевому жителю щодо вбивства 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині.

Підозра оголошена за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі), ч. 4 ст. 152 КК України (замах на зґвалтування малолітньої особи), п. 2 та п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство малолітньої дитини у поєднанні із зґвалтуванням) та ст. 297 КК України (наруга над тілом людини).

Також, сьогодні або завтра зранку прокуратура Одещини звертатиметься до суду з клопотанням про взяття його під варту без права на заставу.

Нагадаємо, як основну причину вбивства Дар’ї Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті.

Як повідомляв УНН, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит.

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