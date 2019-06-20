Основною причиною вбивства Дар’ї Лук’яненко поліція вважає вбивство на сексуальному ґрунті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Як основну причину вбивства Дар’ї Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті. Про це голова Національної поліції повідомив сьогодні, 20 червня, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
“На пошуки 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області були задіяні близько 500 працівників Національної поліції, 400 працівників Національної гвардії та 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для проведення пошукових заходів були зібрані кінологи із семи областей”, — вказано у повідомленні.
Вчора ввечері Національна поліція затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.
“Ним виявився 26-річний місцевий житель. Він зараз дає покази. За версією слідства вбивство було вчинено на сексуальному ґрунті. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні. Приношу співчуття сім’ї Дар’ї”, — сказав Сергій Князєв.
Як стало відомо раніше, підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині сьогодні буде остаточно оголошено підозру, для нього у суді проситимуть арешт як запобіжний захід.