Основной причиной убийства Дарьи Лукьяненко полиция считает убийство на сексуальной почве

“На поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей”, — указано в сообщении.

Вчера вечером Национальная полиция задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.

“Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи”, — сказал Сергей Князев.

Как стало известно ранее, подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области сегодня будет окончательно объявлено подозрение, для него в суде будут просить арест как меру пресечения.