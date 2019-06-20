Вбивство Дар'ї Лук'яненко: для підозрюваного проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині сьогодні буде остаточно оголошено підозру, для нього у суді проситимуть арешт як запобіжний захід. Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Йому буде сьогодні остаточно оголошена підозра, ми будемо звертатися до суду з клопотанням, погодженим з прокуратурою, щодо тримання під вартою без внесення застави", - сказав Бех.
Також, як вказав прокурор Одеської області Олег Жученко, злочин розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі), ч. 4 ст. 152 КК України (замах на зґвалтування малолітньої особи), п. 2 та п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство малолітньої дитини у поєднанні із зґвалтуванням) та ст. 297 КК України (наруга над тілом людини).
Нагадаємо, напередодні у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, повезли на допит.
Підозрюваний у вбивстві Дар'ї Лук'яненко зізнався у скоєному.