Вбивство Дар'ї Лук'яненко: для підозрюваного проситимуть арешт

КИЇВ. 20 червня. УНН. Підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині сьогодні буде остаточно оголошено підозру, для нього у суді проситимуть арешт як запобіжний захід. Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає кореспондент УНН.