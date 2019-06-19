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Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар‘ї Лук‘яненко, везуть на допит - Князєв

Київ • УНН

 • 23272 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Власника будинку біля якого виявили тіло, ймовірно, зниклої Дар‘ї Лук‘яненко, як основного підозрюваного доставляють до відділку поліції для допиту. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князев, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар‘ї Лук‘яненко, везуть на допит - Князєв

“Наразі власника будинку, як основного підозрюваного, доставляють до відділку поліції для допиту”, — голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Як повідомляв УНН, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили тіло ймовірно зниклої Дар‘ї Лук‘яненко.

Нагадаємо, 13 червня на Одещині зникла 11-річна дівчинка Дар’я Лук’яненко. 

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