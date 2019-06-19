У поліції заявили, що ймовірно виявили тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. При відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у Facebook, передає УНН.
"...при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини із вигрібної ями. Після чого його буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено опізнання родичами.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка.
Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
До пошуків залучили авіацію.
Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.