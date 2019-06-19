В полиции заявили, что вероятно обнаружили тело пропавшей Дарьи Лукьяненко

"... при отработке территории в селе Иванивци полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результатах обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок.

Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам привлекли авиацию.

Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.