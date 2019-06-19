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Владельца дома, у которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, везут на допрос - Князев

Киев • УНН

 • 23272 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Владельца дома, у которого обнаружили тело, вероятно, пропавшей Дарьи Лукьяненко, как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Владельца дома, у которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, везут на допрос - Князев

"Сейчас владельца дома, как основного подозреваемого, доставляют в отделение полиции для допроса", - председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Иванивци полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили тело вероятно пропавшей Дарьи Лукьяненко.

Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко.

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