Владельца дома, у которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, везут на допрос - Князев

"Сейчас владельца дома, как основного подозреваемого, доставляют в отделение полиции для допроса", - председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Иванивци полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили тело вероятно пропавшей Дарьи Лукьяненко.

Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко.