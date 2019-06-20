Убийство Дарьи Лукьяненко: для подозреваемого будут просить арест

"Ему будет сегодня окончательно объявлено подозрение, мы будем обращаться в суд с ходатайством, согласованным с прокуратурой, о содержании под стражей без внесения залога", - сказал Бех.

Также, как указал прокурор Одесской области Олег Жученко, преступление расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 152 УК Украины (покушение на изнасилование малолетнего лица), п. 2 и п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство малолетнего ребенка в сочетании с изнасилованием) и ст. 297 УК Украины (надругательство над телом человека).

Напомним, накануне в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, возле которого обнаружили тело, повезли на допрос.

Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко признался в содеянном.