Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко признался в содеянном
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала в Одесской области 13 июня, признался, что убил девочку сразу. Об этом заявил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Исходя из его показаний... он дает правдивые показания, сообщает, что ребенка он действительно пытался изнасиловать, он убил ее сразу. Более того, в ходе проведенного осмотра выгребной ямы мы установили, что он связал скотчем ноги, на голову надевал пакет, замотал его скотчем, который также был изъят. К ногам привязал камни, чтобы она не имела возможность всплыть, и таким путем в отверстие, которое находилось в туалете, сбросил девочку в выгребную яму", - сказал Бех.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, возле которого обнаружили тело, накануне повезли на допрос.