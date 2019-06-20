Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко признался в содеянном

"Исходя из его показаний... он дает правдивые показания, сообщает, что ребенка он действительно пытался изнасиловать, он убил ее сразу. Более того, в ходе проведенного осмотра выгребной ямы мы установили, что он связал скотчем ноги, на голову надевал пакет, замотал его скотчем, который также был изъят. К ногам привязал камни, чтобы она не имела возможность всплыть, и таким путем в отверстие, которое находилось в туалете, сбросил девочку в выгребную яму", - сказал Бех.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, возле которого обнаружили тело, накануне повезли на допрос.