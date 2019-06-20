Підозрюваний у вбивстві Дар'ї Лук'яненко зізнався у скоєному
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу. Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Виходячи з його показів… він надає правдиві покази, повідомляє, що дитину він дійсно намагався зґвалтувати, він вбив її відразу. Більш того, в ході проведеного огляду вигрібної ями ми встановили, що він зв’язав скотчем ноги, на голову одягав кульок, замотав його скотчем, який також був вилучений. До ніг прив’язав каміння, щоб вона не мала можливість сплисти, і таким шляхом в отвір, який знаходився в туалеті, скинув дівчинку у вигрібну яму", - сказав Бех.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит.