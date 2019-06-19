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Аброськін: ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко

Київ • УНН

 • 25937 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко. Є особа, яка підозрюється у вбивстві. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

Аброськін: ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко

“Ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко. Є особа, яка підозрюється у вбивстві”, — написав Аброськін.

Він також додав, що “поки не буде відповідних законів, які захищають дітей, наших маленьких громадян будуть гвалтувати та вбивати”.

“... на сьогодні різні правозахисники більше турбуються про захист персональних даних засуджених злочинців, а не про захист дітей. Ми нічого не робимо для захисту дітей. Вони кричать до нас „Рятуйте!“, а ми мовчимо й займаємося будь-чим, але не ними”, — додав Аброськін.

Як повідомляв УНН, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результі обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко.

Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка.

Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

До пошуків залучили авіацію.

Під час пошуків Дарії знайшли свіжу могилу. Пошуки зниклої тривають, поліція допитала свідків та очевидців.

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