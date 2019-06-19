Аброськин: мы нашли тело Дарьи Лукьяненко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве", - написал Аброськин.
Он также добавил, что "пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать".
"... сегодня различные правозащитники больше беспокоятся о защите персональных данных осужденных преступников, а не о защите детей. Мы ничего не делаем для защиты детей. Они кричат нам: "Спасите!", а мы молчим и занимаемся чем угодно, но не ими", - добавил Аброськин.
Как сообщал УНН, при отработке территории в селе Иванивци полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко.
Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок.
Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
К поискам привлекли авиацию.
Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу. Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.