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Подозреваемому в убийстве Дарьи Лукьяненко объявили подозрение

Киев • УНН

 • 16534 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Подозреваемому в убийстве Дарьи Лукьяненко объявили подозрение

Сегодня, объявили о подозрении 22-летнему местному жителю касательно убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Подозрение объявлена по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 152 УК Украины (покушение на изнасилование малолетней лица), п. 2 и п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство малолетнего ребенка в сочетании с изнасилованием) и ст. 297 УК Украины (надругательство над телом человека).

Также, сегодня или завтра утром прокуратура Одесской обращаться в суд с ходатайством о заключении его под стражу без права на залог.

Напомним, как основную причину убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

Как сообщал УНН, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, признался, что убил девочку сразу.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, у которого обнаружили тело, накануне увезли на допрос.

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