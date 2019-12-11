Вбивство Дар'ї Лук'яненко: суд продовжив арешт Тарасову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роздільнянський районний суд Одеської області продовжив тримання під вартою Миколі Тарасову, який є підозрюваним у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
"Суд продовжив тримання під вартою", - сказали в пресслужбі.
Також у пресслужбі зазначили, що наступне засідання відбудеться 9 січня 2020.
Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.