Убийство Дарьи Лукьяненко: суд продлил арест Тарасову
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Раздельнянский районный суд Одесской области продолжил содержания под стражей Николаю Тарасову, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Суд продлил содержание под стражей", - сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что следующее заседание состоится 9 января 2020 года.
Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.