Убийство Дарьи Лукьяненко: суд продлил арест Тарасову

"Суд продлил содержание под стражей", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что следующее заседание состоится 9 января 2020 года.

Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.