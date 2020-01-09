Убивство Дар’ї Лук’яненко: Тарасова не перевели до “одиночної камери”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Роздільнянський районний суд Одеської області відмовив у переведенні підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко Миколу Тарасова на особливий режим утримання до “одиночної камери”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Обвинувачений у залі засідання самостійно відмовився від забезпечення заходів захисту посилаючись на те, що він не потребує їх та має намір утримуватися в СІЗО на загальних умовах”, — сказали в пресслужбі.
Так, суд не задовольнив клопотання співробітників одеського СІЗО про окреме утримання Тарасова або переведення до іншого СІЗО.
У клопотанні співробітники СІЗО заявляли, що Тарасову загрожує небезпека. Також, в пресслужбі повідомили, що 27 січня о 12:00 планують провести підготовче засідання.
Нагадаємо, Роздільнянський районний суд Одеської області продовжив тримання під вартою Миколі Тарасову, який є підозрюваним у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко.
Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.