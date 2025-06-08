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Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: старший сын признался в преступлении

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Бельгии 16-летний украинец признался в убийстве матери и сестры. Тела с ножевыми ранениями нашли в доме, который он поджег, чтобы скрыть преступление.

Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: старший сын признался в преступлении

16-летний украинский парень во время допроса признался в убийстве своей матери и младшей сестры, тела которых нашли в доме священника в Бельгии, где они проживали.

Об этом сообщает Nieuwsblad со ссылкой на прокуратуру.

16-летний парень признался полиции во время допроса, который длился часами, о его роли в смерти матери и сводной сестры

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что 16-летнего парня уже забрала полиция в пятницу.

Ему были предъявлены обличительные доказательства судебного расследования, и в субботу он признался. Прокуратура Левена подтверждает, что несовершеннолетний подозреваемый сделал признание после пятичасового допроса

 - отмечается в сообщении.

Расследование остается в руках следственного судьи. Учитывая его несовершеннолетний возраст, парень должен предстать перед судьей по делам несовершеннолетних в воскресенье, подтверждает Сара Каллеверт из прокуратуры Левена.

Вероятно, сначала его переведут в закрытое учреждение. Сначала мальчика признали жертвой.

Сейчас выясняется, что он сначала насильственным путем убил двух жертв, а затем попытался замаскировать свои действия, поджегши их. Его мотивы до сих пор неясны.

Дополнение

В городе Хаасроде (Бельгия) в доме были найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух гражданок Украины — матери и дочери. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПНаши за границей
Андрей Сибига
Бельгия
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