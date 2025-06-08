Вбивство українки та її доньки в Бельгії: старший син зізнався у злочині

16-річний український хлопець під час допиту зізнався у вбивстві своєї матері та молодшої сестри тіла яких знайшли в будинку священника у Бельгії, де вони проживали.

Про це повідомляє Nieuwsblad з посиланням на прокуратуру.

16-річний хлопець зізнався поліції під час допиту, який тривав годинами, щодо його ролі у смерті матері та зведеної сестри - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 16-річного хлопця вже забрала поліція у п'ятницю.

Йому були пред'явлені викривальні докази судового розслідування, і в суботу він зізнався. Прокуратура Левена підтверджує, що неповнолітній підозрюваний зробив зізнання після п'ятигодинного допиту - зазначається в повідомленні.

Розслідування залишається у руках слідчого судді. Враховуючи його неповнолітній вік, хлопець має постати перед суддею у справах неповнолітніх у неділю, підтверджує Сара Каллеверт з прокуратури Левена.

Ймовірно, спочатку його переведуть до закритої установи.Спочатку хлопчика було визнано жертвою.

Зараз з'ясовується, що він спочатку насильницьким шляхом убив двох жертв, а потім спробував замаскувати свої дії, підпаливши їх. Його мотиви досі незрозумілі.

Доповнення

У місті Хаасроде (Бельгія) в будинку було знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох громадянок України — матері та доньки.