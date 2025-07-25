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Убийство 17-летней девушки в Сумской области: подозреваемый задержан и ему сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Как сообщили в прокуратуре, в Сумской области раскрыто убийство 17-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе. Задержан 28-летний киевлянин, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве, сопряженном с изнасилованием.

Убийство 17-летней девушки в Сумской области: подозреваемый задержан и ему сообщено о подозрении

В Сумской области раскрыто убийство 17-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе. Руководитель Сумской областной прокуратуры сообщил задержанному о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Контекст

Как писал УНН, 23 июля девушка вечером после прогулки не вернулась домой. На следующий день во время поисковых мероприятий в поселке Николаевка Сумского района в лесополосе правоохранители обнаружили труп пропавшей с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для сексуального насилия.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, правоохранители оперативно установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Киева. По предварительным данным, мужчина пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни. Преступление совершено на сексуальной почве. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщили в Нацполиции, по предварительным данным, между потерпевшей и подозреваемым возник конфликт, который завершился смертельным избиением девушки. Фигурант задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности одежду, телефоны, биологические образцы и прочее.

Руководитель Сумской областной прокуратуры подписал сообщение о подозрении мужчине по факту умышленного убийства 17-летней девушки, сопряженного с изнасилованием – п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Сумская область
Киев
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