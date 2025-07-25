Вбивство 17-річної дівчини на Сумщині: підозрюваного затримали і повідомили про підозру

У Сумській області розкрито вбивство 17-річної дівчинки, тіло якої знайшли у лісосмузі. Керівник Сумської обласної прокуратури повідомив затриманому про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Контекст

Як писав УНН, 23 липня дівчина увечері після прогулянки не повернулась додому. Наступного дня під час пошукових заходів у селищі Миколаївка Сумського району в лісосмузі правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для сексуального насильства.

Деталі

За даними Офісу Генрокурора, правоохоронці оперативно встановили, що до злочину причетний 28-річний мешканець Києва. За попередніми даними, чоловік запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомили у Нацполіції, за попередніми даними, між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, який завершився смертельним побиттям дівчини. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема одяг, телефони, біологічні зразки та інше.

Керівник Сумської обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру чоловіку за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного із зґвалтуванням – п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України. Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.