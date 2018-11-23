В ЕС надеются, что Бюджет-2019 отвечает договоренностям с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Европейском союзе еще не видели окончательной версии бюджета Украины на 2019 год, но при этом надеются, что его положения отвечают условиям Международного валютного фонда. Об этом в комментарии УНН сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"Мы очень рады, что бюджет был принят. Мы не видели окончательной версии, но надеемся, что он соответствует договоренностям с МВФ, и все с ним в порядке", - сказал посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет одобрен: основные показатели
Напомним, утром 23 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.