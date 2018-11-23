У ЄС сподіваються, що Бюджет-2019 відповідає домовленостям з МВФ

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Європейському союзі ще не бачили остаточної версії Бюджету України на 2019 рік, втім сподіваються, що його положення відповідають умовам Міжнародного валютного фонду. Про це в коментарі УНН сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.