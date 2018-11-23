У ЄС сподіваються, що Бюджет-2019 відповідає домовленостям з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Європейському союзі ще не бачили остаточної версії Бюджету України на 2019 рік, втім сподіваються, що його положення відповідають умовам Міжнародного валютного фонду. Про це в коментарі УНН сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.
“Ми дуже раді, що Бюджет був прийнятий. Ми не бачили остаточної версії, але сподіваємось, що він відповідає домовленостям з МВФ, і що все з ним гаразд”, — сказав посол.
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Нагадаємо, зранку 23 листопада Верховна Рада України схвалила Державний бюджету України на 2019 рік.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.