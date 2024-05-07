У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico
Киев • УНН
Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, тогда как члены G7, такие как Германия, Франция и Италия, сохраняют осторожность из-за юридических и финансовых рисков.
Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам отказаться от его предложения использовать доходы от замороженных активов россии для закупки оружия для Украины, со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Накануне заседания в среду, на котором бельгийское председательство в Совете ЕС надеется достичь соглашения по разблокированию финансирования для Украины, как сообщается, "был распространен новый текст о том, что столицы, выступающие против военной помощи, могут ограничиться предоставлением гуманитарной помощи охваченной войной стране".
"Это последняя отчаянная попытка склонить на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, и которые требовали освобождения от покупки боеприпасов. Другие громкие критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают это предостережение", - говорится в публикации.
Но, как сообщает издание, "это не развеет всех опасений". "По словам дипломата ЕС, страны ЕС, которые также являются членами G7 - Германия, Франция и Италия - осторожно относятся к предложению из-за юридических и финансовых рисков, и не ожидается, что они поддержат соглашение в среду", - отмечает издание.
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