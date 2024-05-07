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У ЄС новий план виходу з глухого кута щодо російських активів для України - Politico

У ЄС новий план виходу з глухого кута щодо російських активів для України - Politico

Київ • УНН

 • 24482 перегляди

Брюссель розглядає можливість дозволити нейтральним країнам ЄС відмовитися від використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України, тоді як члени G7, такі як Німеччина, Франція та Італія, зберігають обережність через юридичні та фінансові ризики.

Брюссель розглядає можливість дозволити нейтральним країнам відмовитися від його пропозиції використовувати прибутки від заморожених активів росії для закупівлі зброї для України, з посиланням на шістьох дипломатів ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Напередодні засідання в середу, на якому бельгійське головування у Раді ЄС сподівається досягти угоди щодо розблокування фінансування для України, як повідомляється, "було поширено новий текст про те, що столиці, які виступають проти військової допомоги, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги враженій війною країні".

"Це остання відчайдушна спроба схилити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО, такі як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія, і які вимагали звільнення від купівлі боєприпасів. Інші гучні критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження", - ідеться у публікації.

Але, як повідомляє видання, "це не розвіє всіх побоювань". "За словами дипломата ЄС, країни ЄС, які також є членами G7 - Німеччина, Франція та Італія - обережно ставляться до пропозиції через юридичні та фінансові ризики, і не очікується, що вони підтримають угоду в середу", - зазначає видання.

У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT03.05.24, 12:17 • 22073 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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