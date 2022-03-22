В Японии назвали решение приостановить переговоры по южным Курилам "неприемлемым”
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил против решения россии приостановить мирные переговоры в отношении Курильских островов, которые продолжаются с окончания Второй мировой войны. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
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"Вся эта ситуация была создана вторжением россии в Украину, и ответ россии, чтобы перенести это на японско-российские отношения, является крайне неоправданным и абсолютно неприемлемым. Япония хочет протестовать против этого шага", - сказал Кисида во время заседания парламента.
"Мы объединимся с международным сообществом и примем резолюционные меры, чтобы Япония могла продолжать следовать принципам международного порядка”, - сказал он.
Детали
21 марта россия объявила о том, что прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы, а российские “дипломаты” отказываются от продолжения диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Такие шаги - ответ на санкции за вторжение в Украину.
Такие меры страна-агрессор ввела через “явный недружественный характер введенных Японией односторонних ограничений против россии в связи с ситуацией в Украине”.
Так, Министерство иностранных дел Японии 8 марта объявило о введении санкций против российских и белорусских граждан и организаций.
На прошлой неделе, 18 марта, Япония заявила, что введет санкции против 15 российских лиц и девяти организаций, среди которых должностные лица обороны и государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт".