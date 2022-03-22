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У Японії назвали рішення призупинити переговори щодо південних Курил “неприйнятним”

У Японії назвали рішення призупинити переговори щодо південних Курил “неприйнятним”

Київ • УНН

 • 774764 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив проти рішення росії призупинити мирні переговори стосовно Курильських островів, які тривають з закінчення Другої світової війни. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.

Цитата

"Вся ця ситуація була створена вторгненням росії в Україну, і відповідь росії, щоб перенести це на японсько-російські відносини, є вкрай невиправданою та абсолютно неприйнятною. Японія хоче протестувати проти цього кроку", - сказав Кісіда під час засідання парламенту.

“Ми об’єднаємося з міжнародним співтовариством і вживемо резолюційних заходів, щоб Японія могла продовжувати слідувати засадам міжнародного порядку", - додав він.

Деталі

21 березня росія оголосила про те, що припиняє безвізові поїздки японців на південні Курили, а російські “дипломати” відмовляються від продовження діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах. Такі кроки - відповідь на санкції за вторгнення в Україну.

Такі заходи країна-агресор ввела через “очевидний недружній характер введених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні”.

Так, Міністерство закордонних справ Японії 8 березня оголосило про введення санкцій проти російських та білоруських громадян і організацій.

Минулого тижня, 18 березня, Японія заявила, що введе санкції проти 15 російських осіб і дев'яти організацій, серед яких посадові особи оборони та державний експортер зброї "Рособоронекспорт".

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