Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси

Детали

В частности, в российский список санкций вошли две компании и 20 человек. Среди них:

- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

- первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,

- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак,

- глава Чечни Рамзан Кадыров,

- олигархи-братья Ротенберг,

- олигарх Геннадий Тимченко,

- олигарх Алишер Усманов,

- "Агентство интернет-исследований",

- ЧВК "Вагнер".

- Япония также запретила поставлять в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.

В белорусском санкционном списке-12 физических лиц, а также 10 компаний и организаций.

Напомним

Южная Корея вводит санкции против Беларуси.