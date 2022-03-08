Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Япония ввела санкции против граждан и компаний России и Беларуси. Все они причастны к окружению президента РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии, передает УНН.
Детали
В частности, в российский список санкций вошли две компании и 20 человек. Среди них:
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
- первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак,
- глава Чечни Рамзан Кадыров,
- олигархи-братья Ротенберг,
- олигарх Геннадий Тимченко,
- олигарх Алишер Усманов,
- "Агентство интернет-исследований",
- ЧВК "Вагнер".
- Япония также запретила поставлять в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.
В белорусском санкционном списке-12 физических лиц, а также 10 компаний и организаций.
Напомним
Южная Корея вводит санкции против Беларуси.