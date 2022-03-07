Південна Корея вводить санкції проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Південна Корея вводить санкції проти Білорусі за "ефективну підтримку російського вторгнення в Україну". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї, передає УНН.
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У міністерстві повідомили, що заходи, будуть аналогічними до заходів, які вже вжиті раніше проти Росії.
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Уряд Південної Кореї на додаток до прийнятих 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій з Центробанком РФ.
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Сінгапур ввів санкції проти Росії.