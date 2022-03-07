Южная Корея вводит санкции против Беларуси

Детали

В министерстве сообщили, что меры, будут аналогичными мерам, которые уже приняты ранее против России.

Добавим

Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ.

Напомним

Сингапур ввел санкции против России.