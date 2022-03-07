Южная Корея вводит санкции против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Южная Корея вводит санкции против Беларуси за "эффективную поддержку российского вторжения в Украину". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает УНН.
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В министерстве сообщили, что меры, будут аналогичными мерам, которые уже приняты ранее против России.
Добавим
Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ.
Напомним
Сингапур ввел санкции против России.