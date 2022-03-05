Сінгапур ввів санкції проти Росії

КИЇВ. 5 березня. УНН. Сінгапур приєднався до міжнародних санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України, і ввів обмеження для ряду найбільших банків РФ, а також на поставки товарів військового призначення і для здійснення кібератак. Про це інформує УНН з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Сінгапуру.